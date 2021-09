Ulm

vor 16 Min.

Das Theater Ulm plant mit voll besetzten Publikumsrängen

Plus Mit Hoffnung und neuen Kapazitäten will das Theater Ulm in eine neue Spielzeit starten. Die Debatte um 3G oder 2G beschäftigt dabei die gesamte Kulturszene.

Von Veronika Lintner

Hinter den Kulissen am Theater Ulm nimmt die Probenarbeit Fahrt auf. Der Start in die neue Spielzeit steht bevor. Dabei kann das Stadttheater mit mehr Zuschauern als noch in der Saison 2020/2021 planen. Der Intendant Kay Metzger blickt voraus auf das Spielzeitprogramm 2021/22, das am 17. September beginnt: "Wir planen mit voll besetzten Publikumsrängen, so wie es uns die aktuelle Corona-Verordnung in Baden-Württemberg auch erlaubt. Und es gilt bei uns die 3G-Regel."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen