Das Ulmer Münstermusikfestival taucht tief ein in die "Faszination Bach"

Plus Das Musikfestival im Ulmer Münster spürt intensiv dem barocken Gefühl der Vergänglichkeit nach, im Werk des Johann Sebastian Bach.

Der Herbst als Zeit der inneren Einkehr, der Zwiesprache und der Vergänglichkeit. "Es ist der alte Bund: Mensch, du musst sterben" - so lautet eine Textzeile aus dem "Actus Tragicus" von Johann Sebastian Bach, verfasst 1707/08 im thüringischen Mühlhausen als Trauermusik. Dieser Modus gab nun das Thema des Kantatenabends im Rahmen des Ulmer Münstermusikfestivals vor, das unter dem Titel "Faszination Bach" pauschal aber nicht untertreibend subsumiert wurde. Insgesamt drei Werke standen zur Aufführung, jedes einzelne ein Bekenntnis zu Gott mit mitunter drastischer Wortwahl, dem Geiste des Barocks entsprechend.