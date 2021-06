Ulm

Das Ulmer Volksfest fällt auch 2021 aus

Das Ulmer Volksfest in der Ulmer Friedrichsau wird zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Auch ein Alternativprogramm kann nicht stattfinden.

Plus Auch dieses Jahr wird es in Ulm kein Volksfest geben. Sogar ein Ersatzprogramm ist jetzt abgesagt worden. Das sagen die Veranstalter über die Gründe.

Von Rebekka Jakob

In Ulm wird es 2021 wieder kein Volksfest geben. Das hat die VMV GmbH, die für die Stadt als Veranstalter das Volksfest ausrichtet, am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Auch ein ersatzweise geplantes Konzept eines mobilen Freizeitparks ist vom Tisch.

