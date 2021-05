Ulm

Das bietet der Internationale Museumstag in Ulm, Neu-Ulm und der Region

Plus Am 16. Mai findet der Museumstag statt - und die Museen der Region haben sich zusammengetan, um im Internet ein vielfältiges Programm zu bieten.

Von Veronika Lintner

Mit diesem Motto blickt die Kulturszene schnurgeradeaus, vorwärts, in der Hoffnung auf bessere Zeiten: "Museen inspirieren die Zukunft", so heißt der Leitspruch für den Internationalen Museumstag 2021 - und diese Zukunft wird sich auch immer stärker im Netz abspielen, egal ob mit oder ohne Pandemie. Ganz digital soll die 44. Ausgabe des Aktionstags also werden. In Deutschland gibt es mehr als 6500 Museen, laut dem Berliner Institut für Museumsforschung - und 17 davon in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung haben sich zusammengetan, um diesen Tag aktiv zu gestalten. Helga Gutbrod, Chefin des Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museums, erklärt: "Es geht darum, die Bedeutung der kulturellen Arbeit sichtbar zu machen", den Draht zu den Besuchern warmzuhalten - und "einfach Lust zu machen, diese Museen zu entdecken".

