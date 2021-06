Ulm

vor 47 Min.

Das bietet die Literaturwoche Donau 2021 ab dem 31. Juli in Ulm

Rasmus Schöll (links) und Florian L. Arnold organisieren die Literaturwoche Donau in Ulm, die 2021 am 31. Juli beginnt.

Plus "Wir wagen es!" - so kündigt sich die Ulmer Literaturwoche Donau 2021 an. Die neunte Ausgabe verspricht Vielfalt vom 31. Juli bis zum 17. August.

Von Veronika Lintner

Für die Macher des Literatursalon Donau, den Buchhändler Rasmus Schöll und den Autor Florian L. Arnold, war es ein schwerer Moment. Vielleicht der schwerste in der Festivalgeschichte, seit sie die Literaturwoche Donau im Jahr 2013 ins Leben gerufen haben: Tiefe Enttäuschung habe sich breitgemacht, "als wir 2020 das fertig geplante Festival absagen mussten", erklärt Schöll. "Wunderbare neue Bücher der unabhängigen Verlagsszene, die es im Corona-Jahr 2020 ohnehin nicht eben leicht hatten, wahrgenommen zu werden, und die wir gerne und mit Leidenschaft vorgestellt hätten - es blieb ein Traum." Nun aber kündigen die Literaturfreunde mit Zuversicht die "9. Literaturwoche Donau" an. Sie soll am 31. Juli 2021 mit Manja Präkels' "Der singende Tresen" beginnen - bis zum 17. August verspricht die Literaturwoche Bücher und Stimmen aus unabhängigen Verlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen