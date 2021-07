Ulm

Das frisch renovierte Bierbähnle rollt bald wieder durch Ulm

Plus Über 100 Jahre ist der Wagen Nummer 16 der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm alt. Frisch renoviert lässt sich der Oldtimer bald wieder als Bierbähnle mieten.

Von Oliver Helmstädter

Älter bedeutet in diesem Fall wartungsfreundlicher: In Wagen 16 der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) geht alles noch mechanisch. "Je neuer die Fahrzeuge sind, umso mehr Elektronik steckt drin, umso schwerer ist die Reparatur", sagt Jürgen Späth, Leiter der Schienenfahrzeuge bei den SWU. In diesem Sinne am einfachsten ist das 1910 erbaute Bierbähnle. Doch ganz so einfach war die Sanierung dann doch nicht.

