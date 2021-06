Ulm

16:25 Uhr

Das neue Einstein-Museum in Ulm nimmt Formen an

Als dieses Bild 1946 entstand, lebte Albert Einstein bereits in den Vereinigten Staaten. Geboren ist der Physiker in Ulm, wo ein Museum über ihn und seine Familie entsteht.

Plus Ein Spiel des kleinen Albert Einstein, Briefe und mehr: Viele Ausstellungsstücke für das neue Museum in Ulm gibt es schon. Auch digitale Exponate sind wichtig.

Von Dagmar Hub

Nach aktuellem Stand kann das neue Einstein-Museum der Stadt Ulm im Gebäude am Weinhof 19 zum November 2022 eröffnet werden. Im Moment wird im Haus, nach einer "König von England" genannten Gastwirtschaft aus dem 15. Jahrhundert "Engländer" genannt, innen umgebaut, um die Exponate auf einer Fläche von 350 Quadratmetern zeigen zu können. Nicht nur haptische Exponate, sondern vor allem auch digitale, sollen jüngeren Besuchern und Schülern nahebringen, was im Zentrum der Ausstellung stehen wird: nicht die Huldigung für den in Ulm geborenen Nobelpreisträger Albert Einstein, sondern seine Familie und deren Geschichte. Denn dass Einstein in Ulm geboren wurde ist kein Zufall, sagt Stadtarchivdirektor Michael Wettengel. Ebenso wenig ist der Weggang der Familie Einstein nach München Zufall - es ist Gesellschaftsgeschichte, und die gilt es begreifbar zu machen.

