Das schüttet die Bürger Stiftung in Ulm aus

Mit der Bürger Stiftung will die Stadt Ulm ein Zeichen Ulmer Gemeinschaft und Solidarität setzen. Das sind die Empfänger des Jahres.

Die Ulmer Bürger Stiftung wurde am 1997 vom Ulmer Gemeinderat gegründet, um ein Zeichen Ulmer Gemeinschaft und Solidarität zu setzen. Dieses Jahr wurden 13 Projekte mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 29.000 Euro bewilligt. Davon bekamen folgende sieben Einrichtungen den Löwenanteil von gut 16.000 Euro.

Bürger Stiftung in Ulm soll ein Zeichen der Solidarität setzen

Caritas Ulm-Alb-Donau: Anerkennungsfinanzierung anlässlich des 75-jährigen Jubiläums, insbesondere für die Beflaggung in Höhe von 500 Euro.

Ökumenische Telefon Seelsorge Ulm / Neu-Ulm : Anschubfinanzierung für die Werbung der Chat- und Mailberatung in Höhe von 500 Euro.

Stadtjugendring Ulm : Das Albrecht-Berblinger-Förderwerk Ulm bekommt eine Anschubfinanzierung für die Ehrenamtspauschale des Albrecht-Berblinger-Förderwerks Ulm in Höhe von 1100 Euro.

Kulturloge Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau-Kreis : Anerkennungsfinanzierung anlässlich des 10-jährigen Jubiläumsfests in Höhe von 1500 Euro.

CVJM Ulm : Anerkennungsfinanzierung anlässlich 20 Jahre Jam-Jugend am Münster , verbunden mit der Anschaffung von Mobiliar über 2000 Euro.

Hospiz Ulm : Anerkennungsfinanzierung anlässlich 30 Jahre ambulanter Hospizdienst, 20 Jahre stationäres Hospiz und 15 Jahre Kinder- und Jugendhospizdienst über 5000 Euro.

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm : Anschubfinanzierung für die Produktion eines Films zur Lebensgeschichte von Ann Dorzback und zur Ulmer jüdischen Gemeinde vor ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten, über 5000 Euro.

Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist

Die Verleihung im kommenden Jahr wird nach dem Willen der Stiftung unter den Aspekt "herausragendes ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Corona-Pandemie" gestellt. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass ein besonderer Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft sehr wichtig sind. Viele Menschen haben sich in außergewöhnlichem Maße engagiert und für andere eingesetzt. Zur Auszeichnung vorgesehen sind daher Bürgerinnen und Bürger, die in dieser emotionalen Belastungszeit anderen

Menschen Mut und Zuversicht zugesprochen haben oder auf andere Art und Weise zum gesellschaftlichen Miteinander beigetragen haben. (AZ)