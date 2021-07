Ulm

vor 19 Min.

Demo gegen Türkei-Austritt: 301 blutrote Handabdrücke auf dem Münsterplatz

Am Montag fand auf dem Münsterplatz in Ulm eine Aktion gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention statt.

Plus Auf dem Münsterplatz in Ulm demonstrierten Menschen am Montag gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Das steckt dahinter.

Von Oliver Helmstädter

Die Botschaften sind eindeutig: Eine Ketten von 31 Menschen hält einen Schriftzug in die Höhe - "Die Istanbul-Konvention rettet Leben". Organisiert vom Ulmer Frauenbüro und dem "Runden Tisch Häusliche Gewalt Ulm" demonstrieren Frauen und Männer gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, einem internationalen Abkommen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Kinder.

