Ulm

vor 26 Min.

Demo in Ulm: Kommando der Nato erklärt volle Einsatzbereitschaft

Plus Wenn der Krieg ausbricht, werden von Ulm aus ab sofort alle Nato-Truppen in Europa koordiniert. Was im Congress Centrum gefeiert wird, ruft Sorgen in der Bevölkerung hervor.

Von Oliver Helmstädter und Johannes Rauneker

Wenn der Bündnisfall eintritt, dann werden von Ulm aus alle Nato-Truppen in Europa koordiniert. Dann wird in der Wilhelmsburg-Kaserne geprüft, erfasst und kartografiert ob Brücken, Straßen, Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen beispielsweise geeignet sind für schwere Panzer. Das in Ulm stationierte Unterstützungskommando der Nato erklärte nun am Mittwoch, nach Jahren der Vorbereitung, feierlich seine volle Einsatzbereitschaft. Das "Joint Support and Enabling Command" (JSEC) hat die Aufbauphase in Ulm beendet.

