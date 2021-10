Ulm

06:00 Uhr

Der Kampf gegen Zwangsprostitution in Europa wird von Ulm aus geführt

Sebastian Rihm von Donaubüro, Marietta Hageney, Inge Bell (beide von Solwodi) und Diana Bayer in der Schaltzentrale im Roxy.

Plus Fachleute wollen bei einer Online-Tagung Wege gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution finden. Die Gespräche sind geheim, erste Erfolge deuten sich an.

Von Sebastian Mayr

29 Rotlicht-Betriebe gibt es in Ulm, in Neu-Ulm sind es drei. Fünf Mal hat die Ulmer Polizei im vergangen Jahr zu Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution ermittelt. Und das Dunkelfeld? Deutschlandweit sei es hoch, sagt Sonja Bohlien, die Leiterin der Ulmer Kriminalinspektion 4. Auch in Ulm gebe es Strukturen, die Verbrechen ermöglichen. Die es möglich machen, dass Frauen ihren Körper verkaufen müssen. Bohlien und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Ulmer Polizei nutzen diese Woche, um Kontakte neu zu knüpfen und zu vertiefen. Kontakte zu Staatsanwältinnen und Polizisten aus anderen Ländern, zu Aktivistinnen und Vertretern von Menschenrechtsorganisationen. Ein außergewöhnliches Treffen gibt ihnen die Gelegenheit dazu.

