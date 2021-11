Ulm

19:00 Uhr

Der Kuhbergverein Ulm kürt das Spatzenpaar für die Faschingssaison

Plus Spätzin Nicole I. und Spatz Tobias I. sind das 55. Spatzenpaar des Kuhbergvereins. Ihnen steht wegen Corona eine schwere Faschingskampagne bevor.

Von Dagmar Hub

Tobias Gienger bekam große, verliebte Augen, als er seine Lebensgefährtin Nicole erstmals im Kleid der Spätzin, der Prinzessin des Kuhbergvereins in der 60. Faschingskampagne der Karnevalsgilde, sah: Leuchtend rote Pailletten machen Nicole Wollermann zum glänzenden weiblichen Oberhaupt der „Pirates of the Kuhribean“, passend zum Outfit Tobias Giengers.

