Der Pianist Kriechel hält Wort

Alexander Krichel unterstützt mit seinen Auftritten weiterhin das Ulmer Hospiz.

Normalerweise kommt der Weltklassepianist Alexander Krichel im Februar/März nach Ulm. Er tut das jedes Jahr, seit er 2019 am Ende eines vom Lions Club Ulm/ Neu-Ulm/Alb-Donau initiierten Konzerts im Stadthaus das Versprechen gab, um mit diesen Konzerten das Ulmer Hospiz zu unterstützen. Zum Auftritt im vergangenen Februar waren auch Meisterkurse für vier junge Pianisten und Pianistinnen zwischen 13 und 19 Jahren aus der Region geplant; sie mussten wegen der Pandemie verschoben werden. Nun hält Alexander Krichel ein weiteres Versprechen: Die Meisterkurse werden jetzt im September veranstaltet, verbunden mit zwei öffentlichen Auftritten seinerseits

Am 19. September um 11 Uhr findet im Stadthaus eine Livematinee statt, bei der Alexander Krichel eine Suite von George Enescu und Modest Mussorgskis Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" spielen wird. Damit wird live erlebbar, was es im Februar nur gestreamt gab, aber einen Benefizerlös von 7000 Euro für den Neuanlage eines Besinnungsgartens am Hospiz erbrachte. Im Stadthaus lautet das Motto "15+": Der Mindestbeitrag pro Ticket liegt bei 15 Euro, es darf mehr gegeben werden. Am 17. September ab 16 Uhr findet in der Hirschstraße bei Reischmann ein Meet & Greet mit Alexander Krichel statt, bei dem er aus seiner neuen und im Oktober erscheinenden CD spielen, signieren und Fragen der Besucher beantworten wird. (köd)

Info: Die Anmeldung zur Stadthaus-Matinee läuft über die Website www.alexander-krichel-in-ulm.de. Danach erhält man die bestellte Anzahl nummerierter Ticketgutscheine per E-Mail und bezahlt an der Tageskasse im Stadthaus.