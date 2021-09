Ulm

11.09.2021

Der Turnschuh-Spezialist Foot Locker zieht in die Fußgängerzone in Ulm

Der US-Turnschuhriese Foot Locker zieht in dieses Ladengeschäft in der Ulmer Fußgängerzone.

Plus Die US-Kette Foot Locker sicherte sich in Ulm die derzeit noch durch Tally Weijl genutzte Fläche in bester Lage. Das verschärft den Konkurrenzkampf.

Von Oliver Helmstädter

Das Ringen um die Füße der Ulmer wird enger: Der Sportartikelhändler und -hersteller Foot Locker zieht in ein Ladenlokal an der Bahnhofstraße 3 in Ulm. Foot Locker sicherte sich die derzeit noch durch Tally Weijl genutzte Fläche mit rund 240 Quadratmetern Einzelhandelsfläche und eröffnet den neuen Laden voraussichtlich im Frühjahr 2022. Dies teilt Tilli City Immobilien mit, eine Firma die den Laden vermittelte.

