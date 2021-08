"Der eingebildete Kranke": Das Ulmer Akademietheater spielt Molière im Biergarten

Ein Spiel um Liebe, Lüge, Lieder und Komik: Die Ulmer Akademie für darstellende Kunst inszeniert Molières Komödie im Liederkranz, in der Friedrichsau.

"Der eingebildete Kranke" zählt zu den beliebtesten Komödien der Theatergeschichte, und dieses Schauspiel von Molière bringt nun das Ulmer Akademietheater auf die Bühne. Premiere feiert das Stück am Sonntag, 1. August, 15 Uhr, im Ulmer Kulturbiergarten Liederkranz. Weitere Aufführungen folgen am 3. August und am 15. August.

Die Ulmer Akademie für darstellende Kunst spielt im Liederkranz

In der Biergarten-Inszenierung des Klassikers treibt ein alternder Hypochonder seine Familie und seinen Arzt vor sich her, während seine Dienerin im Hintergrund die Fäden zieht. Ein Spiel um Liebe, Lüge, Lieder und Komik. Ralf Rainer Reimann, Leiter der Akademie für darstellende Kunst, inszeniert das Werk. (AZ)