Ulm

vor 37 Min.

Der nächste Mieter für die Sedelhöfe in Ulm steht fest

Plus Kommende Woche will der Sedelhöfe-Investor verkünden, dass für die verbleibenden Handelsflächen passende Mieter gefunden worden seien. Ein Name wurde vorher bekannt.

Von Oliver Helmstädter

Eigentlich will die Projektgesellschaft der Sedelhöfe, DC Developments, erst Anfang August neue Mieter für das Einkaufsquartier beim Namen nennen. Dem Vernehmen nach ist der Investor trotz coronabedingter Zurückhaltung des Einzelhandels zufrieden mit der Vermietung. Ein Name sickerte im Vorfeld durch.

