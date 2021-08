Die Goethe-Gesellschaft Ulm feiert den 272. Geburtstag des Dichterfürsten

Alles Gute, Johann Wolfgang! Die Goethe-Gesellschaft Ulm feiert den Geburtstag des Dichterfürsten mit einer lyrisch-musikalischen Matinee im Rosengarten.

An der Reihe "Ulmer Kultursommer" beteiligt sich die Goethe-Gesellschaft in Ulm mit einem literarisch-musikalischen Vormittag im Ulmer Rosengarten. In diesem Garten oberhalb der Stadtmauer steigt am Samstag, 28. August, 11 Uhr, eine Geburtstagsfeier. Anlass ist der 272. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe.

Kultursommer in Ulm: Eine Matinee mit Musik zu Goethes Ehren

Aus dem reichen Werk Goethes sollten nachdenkliche, ebenso freche, bekannte, aber auch unbekannte Gedichte vorgetragen werden - so kündigt es der Verein an. Alle ausgewählten Texte verbindet dabei die Weltoffenheit des Dichters. Eingerahmt wird die Lyrik mit Musik: Mike Knehr (Piano), Thomas Hirt (Saxofon und Flöte) und Manne Schlaier (Gitarre) haben zu den Texten Kompositionen ausgewählt, seien es Adaptionen nach Franz Liszt oder Smetanas Moldau, von Ebrahim Hamedi und weiteren Komponisten. Eine Melange aus Orient und Okzident.

Ein Vormittag mit Goethe im Ulmer Rosengarten

"Die Matinee soll für Abwechslung vom Alltag für alle Daheimgebliebenen sorgen und natürlich auch ein wenig zum Nachdenken anregen", erklärt Ernst Joachim Bauer, Vorsitzender der Goethe-Gesellschaft. Kontakt unter goethe-ulm@gmx.de, Informationen unter www.goethe-gesellschaft-ulm.jimdofree.‍com. (AZ)

Lesen Sie dazu auch