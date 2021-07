Die KZ-Überlebende Esther Bejarano lebte auch in Ulm und Neu-Ulm

Plus Esther Bejarano ist im Alter von 96 Jahren gestorben. In Ulm und Neu-Ulm hatte die letzte Überlebende des Mädchenorchesters von Auschwitz auch gelebt.

Ihre Generation sterbe gerade aus, deshalb habe sie so viel zu tun, sagte Esther Bejarano vor ein paar Jahren. Die Musikerin - eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz, Überlebende der Konzentrationslager von Auschwitz und Ravensbrück - engagierte sich auch im hohen Alter gegen das Vergessen der NS-Verbrechen.