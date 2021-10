Die Sedelhöfe brauchen einen neuen Eigentümer

Plus Das 250-Millionen-Euro-Einkaufsquartier in Ulm muss einen herben Rückschlag einstecken. Der Investor lässt den Kauf der Sedelhöfe rückabwickeln.

Der Kauf war eigentlich schon in trockenen Tücher: Dass der Projektentwickler DC Commercial nach der Fertigstellung an die „Aachener Grund“ verkauft, war klar. Die Tinte auf den Verträgen schien trocken. Doch nun das: Die Hamburger Projektentwickler DC Developments/Values Real Estate und die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft werden den Kauf- der Sedelhöfe laut einer Mitteilung rückabwickeln.