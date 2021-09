Ulm

vor 50 Min.

Die Welt des Aquarells ist zu Gast in Ulm

Auch das Ulmer Münster lässt sich in ein Aquarell fassen. Hier in der Donaustadt tagt gerade die Künstler-Szene.

Plus Ein europäischer Treff der Aquarellisten findet gerade in Ulm statt. Die Künstler und Künstlerinnen wollen das Image dieser Technik entstauben und gehen mit ihrer Kunst mitten in die Stadt.

Von Veronika Lintner

Zugegeben: Ein bisschen hausbacken ist das Image, das in Deutschland - immer noch - an Aquarellkunst klebt. Aquarell, das klingt für manche nach Volkshochschulkurs oder Tuschkastengrundschultrauma. Doch eine Gemeinschaft von Künstlern und Künstlerinnen, in allen Ländern der Welt, weiß diese traditionelle Technik zu schätzen. Sie haben sich ganz Wasserfarbe und Papier verschrieben. In Ulm findet gerade ein großes Treffen der europäischen Aquarellszene statt. Die Kreativen machen sich und ihre liebste Technik sichtbar - in einer Ausstellung im Schuhhaussaal, und mitten im Stadtbild.

