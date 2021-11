Ulm

15:12 Uhr

Die höchsten Offiziere der EU beraten sich in Ulm – das sind ihre Themen

Plus Bei der Konferenz in der Wilhelmsburgkaserne geht es um das geplante neue militärische Konzept. Der höchste Offizier der EU spricht auch über die Rolle Ulms.

Von Sebastian Mayr

Die wichtigsten Offiziere der Europäischen Union haben sich am Donnerstag in Ulm getroffen. Bei der Konferenz der militärischen Befehlshaber der EU in der Wilhelmsburgkaserne diskutierten die hochrangigen Soldaten darüber, wie die Zusammenarbeit untereinander gestärkt werden kann. Außerdem drehte sich die Konferenz um die geplante militärische Neuausrichtung der Union: Eine neue, schnell einsatzfähige EU-Eingreiftruppe soll zukünftig beispielsweise in der Lage sein, Einsätze ähnlich dem der US-Streitkräfte am Flughafen von Kabul zu stemmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen