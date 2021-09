Ulm

vor 17 Min.

Diese Ulmerin wollte schon früh mit Musik berühmt werden

Plus Für die Gitarristin und Sängerin Katharina Godolt aus Ulm liegt die Freude an der Musik in der Vielfalt. Zusammen mit Maren Kern will sie Mauern im Kopf abbauen.

Von Dagmar Hub

Mit 13 träumte sie Teenie-Träume vom Berühmtwerden: "Als Sängerin, als Pop-Gitarristin - egal", erzählt Katharina Godolt. Sport und Musik liebte sie damals gleichermaßen und erkannte dann: "Wenn man eine Sache wirklich will, muss man sich darauf konzentrieren." Heute, 21 Jahre später, steht die Multiinstrumentalistin auf der Bühne, singt und macht Musik, und sie unterrichtet Gitarre und Klavier und hat damit ein zusätzliches solides Standbein. Jüngst trat sie mit ihrer Duo-Partnerin Maren Kern auf der Wilhelmsburg auf.

