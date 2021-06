Ulm

vor 17 Min.

Diese drei Schauspieler nehmen Abschied vom Theater Ulm

Plus Drei Ensemblemitglieder verlassen das Theater Ulm. Zwölf Jahr lang bespielte Tini Prüfert hier die Bühne - jetzt erzählt sie, warum es sie nach Luzern ziehe.

Von Dagmar Hub

"Sie haben mich vor zwölf Jahren vorgestellt, als ich nach Ulm kam", erinnert sich Tini Prüfert mit einem Lächeln, im Gespräch mit der Autorin dieses Texts. Zwölf Jahre - das ist ziemlich viel Lebenszeit, zumal Tini Prüfert damals gerade 35 war, als sie ihr festes Engagement im Schauspielensemble am Theater Ulm begann. Intendant Andreas von Studnitz hatte die in Hamburg geborene Schauspielerin nach Ulm geholt. Die Zeit in Ulm sei für sie absolut prägend gewesen, resümiert Prüfert: "Ich habe nie gedacht, dass ich so lange hier bleibe, ich war nie derart lange Zeit an einem Ort."

