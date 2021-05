Ulm

Dieser Künstler wird das Ulmer Münster für Generationen prägen

Thomas Kuzio wird das Ulmer Münster in seiner Raumwirkung mit der Gestaltung von acht Glasfenstern des Nordschiffes für Generationen prägen.

Plus Thomas Kuzio gestaltet acht Glasfenster im Nordschiff des Ulmer Münsters. Wer ist der Mann, der mit seinen Werken das Innere der Kirche leuchten lassen will?

Von Dagmar Hub

So etwas, wie es ihm passiert ist, geschehe einem Künstler vielleicht in jeder dritten Generation, sagt Thomas Kuzio. Kuzio, der bereits das Friedensfenster im Südschiff schuf, wird das Ulmer Münster in seiner Raumwirkung mit der Gestaltung von acht Glasfenstern des Nordschiffes für Generationen prägen, seine Handschrift wird durch das Verschwinden der bisherigen Notverglasung der weltweit größten evangelischen Kirche eine neue Lichtwirkung geben, die den Geist der Gegenwart mit der historischen Architektur verbindet.

