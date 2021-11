Ding: Für Seltenfahrer wird es in Bus und Bahn bequemer

Plus Ein Verkehrsverbund reformiert sein System umfassend, Ding hat andere Schwerpunkte. Davon profitieren vor allem Gelegenheitsfahrer. Eine Frage bleibt offen.

In anderen Gegenden Süddeutschlands sind Tarifsysteme für Bus, Bahn & Co. zuletzt deutlich vereinfacht worden. Wäre auch im Verkehrsverbund Ding mit seinen vielen Waben denkbar? Theoretisch schon, praktisch ändert sich daran erst einmal nichts. Dafür kommen andere Neuerungen und mit ihnen mehr Komfort, vor allem für Gelegenheitsfahrer und junge Kundinnen und Kunden. Eine zentrale Frage bleibt fürs Erste unbeantwortet.