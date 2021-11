Ulm/Dornstadt

28.11.2021

Corona-Infizierte gerät in Unfall auf A8 - und geht auf Abstand

Plus Eine mit Corona infizierte Frau wird in einen Unfall auf der A8 bei Ulm-West verwickelt. Sofort warnt sie die Helfenden vor der Infektionsgefahr.

Von Thomas Heckmann

Zwei kaputte Autos, eine Leichtverletzte und erhöhte Infektionsgefahr - das waren die Folgen eines Unfalls am Samstagmittag, 27. November, auf der A8 bei Ulm-West. Kurz vor zwölf Uhr geriet der Verkehr in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen ins Stocken. Eine 23-jährige Fahrerin eines Kleinbusses erkannte das sehr spät, wich nach links aus und geriet ins Schleudern. Dabei kam der VW-Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Böschung, anschließend blieb der Wagen auf dem Standstreifen auf der Seite liegen. Doch das war nicht alles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen