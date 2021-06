Drei Kinder ohne Gurt an Bord: Polizei stoppt Autofahrerin in Wiblingen

Eine Frau war in Wiblingen mit ihrem Auto unterwegs. Darin saßen auch drei Kinder - nicht angeschnallt und ohne jegliche Sicherung.

Mit drei Kindern ohne Sicherung in ihrem Auto ist eine Frau am Donnerstag in Wiblingen unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 7 Uhr sah ein Polizist den Opel in der Buchauer Straße fahren. In dem Auto befanden sich drei Kinder im Alter von neun und zehn Jahre. Die saßen in dem Auto ohne jegliche Sicherungseinrichtungen und waren auch nicht angegurtet.

Mit der Fahrerin wurde ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt. Die 40-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)