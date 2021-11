Dreiste Masche: Falscher Notdienst macht Beute bei 70-Jähriger in Ulm

Ein Mann lenkt die Frau ab, ein anderer klaut derweil Geld und Schmuck. Jetzt hofft die Ulmer Polizei mit einer Personenbeschreibung auf Hinweise.

Eine 70-Jährige ist in Ulm Opfer eines falschen Notdienstes geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun mit einer Personenbeschreibung auf sachdienliche Hinweise.

Demnach gab sich ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, in einem Gebäude in der Schwambergerstraße als Notdienst der Hausverwaltung aus. Er wollte das Wasser kontrollieren.

Eine 70-Jährige ließ ihn herein. Er prüfte in ihrer Wohnung die Wasserhähne. Als die Seniorin davon abgelenkt war, nutzte ein zweiter Täter die Gelegenheit und kam unbemerkt in die Wohnung. Er klaute unterdessen Schmuck und Bargeld aus der Wohnung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt von der Polizei beschrieben:

etwa 1,90 Meter groß,

auffallend dick (etwa 150 Kilogramm),

sprach hochdeutsch,

augenscheinlich Deutscher,

trug eine dunkle Schildmütze,

blaue Fließjacke,

dunkelblaues T-Shirt,

OP-Maske und

blaue Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Bei wem hat der falsche Notdienst am Donnerstag auch geklingelt?

Sind weitere Personen von einem Diebstahl betroffen?

Wem ist am Donnerstag von 14 Uhr bis 15 Uhr in der Ulmer Oststadt der beschriebene Mann aufgefallen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)