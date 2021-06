Ulm

vor 16 Min.

Drogen in der Post: Ulmer Zoll zieht immer mehr Sendungen aus dem Verkehr

Plus Der Zoll zieht immer häufiger Rauschgift aus Päckchen und Paketen an Empfänger im Raum Ulm. Zoll-Chef Bühler hat eine Erklärung und sieht weitere Entwicklungen.

Von Sebastian Mayr

Die Pakete und durchsichtigen Kunststofftüten sind mit großen Aufklebern markiert: "Giftiger Stoff" und "Toxic", steht darauf. Manchmal ist eine handgeschriebene Liste an die Sendungen getackert, dann haben die Beschäftigten des chemischen Instituts den Inhalt überprüft. Rund 90 unterschiedliche Arten von Rauschgift und verbotenen Substanzen hat der Zoll in den vergangenen drei Jahren aus dem Verkehr gezogen. Amphetamine, Marihuana, berauschende Pilze, GHB, Fentanyl, Ephedrin und vieles mehr. Eine Sache aber hat sich seit Anfang des vergangenen Jahres geändert. Die Drogen stecken immer häufiger in Päckchen und Paketen. So häufig, dass die Zöllner die entsprechende Post schon an der Handschrift des Absenders erkennen.

