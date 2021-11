Durchsuchung auch in Ulm: Großeinsatz der Polizei gegen organisierte Kriminalität

Nach monatelangen Ermittlungen vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft einen "Erfolg" gegen die organisierte Rauschgift-Kriminalität. Auch Ulm spielt dabei eine Rolle.

Justiz, Polizei und Steuerfahndung nennen es einen "Ermittlungerfolg" gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität: Rund 600 Einsatzkräfte, darunter das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei, haben am Dienstag 35 Objekte in Baden-Württemberg durchsucht. Auch in Ulm fand eine Durchsuchung statt. Ermittelt wird gegen insgesamt 27 Personen. Es geht um mehrere Hundert Kilogramm Drogen, aber nicht nur. So wurde ein Gesamtvermögen von über 4,7 Millionen Euro sichergestellt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hätten über Monate angedauert, heißt es in einer Mitteilung. Acht Beschuldigte im Alter von 23 bis 38 Jahren seien festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Die acht Personen, von denen vier die deutsche, zwei die italienische und zwei die türkische Staatsangehörigkeit besitzen, sollen noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Beschuldigte sollen Drogen von Spanien nach Deutschland transportiert haben

Die Beschuldigten sollen regelmäßig Transporte mit erheblichen Mengen Marihuana und Kokain von Spanien nach Deutschland organisiert und anschließend die Umverteilung des Rauschgifts veranlasst haben. Vorrangiges Ziel soll dabei das Stuttgarter Stadtgebiet gewesen sein. Bei ihren Transporten sollen sie in wechselnden Besetzungen in den Jahren 2020 und 2021 unter anderem mehrere Kilogramm Kokain sowie mehrere Hundert Kilogramm Marihuana angekauft und gewinnbringend weiterverkauft haben.

Auch ein 39 Jahre alter Italiener wurde vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mit einer nicht geringen Menge Marihuana Handel getrieben zu haben. Dieser soll ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ergänzend hierzu ermittelt die Steuerfahndung gegen 13 der Beschuldigten. Im Raum stehen Steuerstraftaten. In diesem Zusammenhang wurden sogenannte Vermögensarreste über eine Gesamtsumme von über 4,7 Millionen Euro vollstreckt.

Polizei sucht mutmaßliche "Bunkerwohnungen"

Bei den am Dienstag durchsuchten Objekten in Baden-Württemberg handelt es sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft um Wohn- und Geschäftsräume sowie mutmaßliche "Bunkerwohnungen" zur Lagerung von Rauschgift. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Stuttgarter Stadtgebiet. Durchsuchungen fanden aber auch in Ulm, Böblingen, dem Rems-Murr-Kreis, Esslingen und dem Zollernalbkreis statt.

Sichergestellt wurde rund ein Kilogramm Betäubungsmittel, insbesondere Marihuana und eine Kleinmenge Kokain. Zudem wurden Waffen, hochpreisige Fahrzeuge, Mobiltelefone, Speichermedien, schriftliche Unterlagen und Bargeld in Höhe von knapp 100.000 Euro beschlagnahmt. Das umfangreiche Beweismaterial bedarf noch der weiteren Auswertung.

Drei Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)