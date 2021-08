E-Scooter vor Geschäft in der Bahnhofstraße in Ulm gestohlen

Leichtes Spiel hatte ein Dieb vor einem Geschäft in Ulm. Dort stand ein ungesicherter E-Scooter.

Wegen eines Diebstahls in der Ulmer Fußgängerzone ermittelt die Polizei. Ein 58-Jähriger war am Mittag mit dem E-Scooter unterwegs. Den stromgetriebenen Roller stellte er gegen 13 Uhr vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße ab. Allerdings, ohne ihn abzuschließen oder sonst zu sichern, so die Polizei.

Die Polizei rät, E-Scooter wie Zweiräder oder Autos zu sichern

Eine Stunde später bemerkte der Mann, dass der Roller gestohlen wurde und erstattete Anzeige. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug im Wert mehreren Hundert Euro. Die Ermittler empfehlen, Elektroroller wie Zweiräder und Autos gegen Diebstahl zu sichern. Tipps dazu gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

