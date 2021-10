Auto überschlägt sich mehrfach nach Überholmanöver

Als ein 24-Jähriger von Münsingen in Richtung Ehingen unterwegs war, wollte er einen Laster überholen. Das ging mehr als schief.

Am Montag überholte ein Autofahrer bei Ehingen und überschlug sich. Das geschah nach einer Schilderung der Polizei so: Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Toyota auf der B465 von Münsingen in Richtung Ehingen. Vor ihm fuhr ein Lastwagen. Beim Überholen kam der 24-Jährige mit seinem Toyota nach links von der Fahrbahn ab.

Auto überschlägt sich auf Acker bei Ehingen

Beim Gegensteuern verlor er demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte eine Böschung hinab, auf einem Acker überschlug sich der Wagen mehrmals. Der 24-Jährige konnte sich immerhin noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. (AZ)

