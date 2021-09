Ulm

vor 17 Min.

Ein Adieu mit Wucht: Timo Handschuhs Abschied von Ulm mit Bruckner

Bruckners 6. Sinfonie dirigierte er noch einmal mit voller Kraft: Timo Handschuh gibt sein offizielles Abschiedskonzert im CCU in Ulm.

Plus Seit 2011 war er der Chef am Pult am Theater Ulm. Jetzt hat der scheidende Generalmusikdirektor Timo Handschuh Abschied genommen, mit Bruckners 6. Sinfonie.

Von Veronika Lintner

Es war ein Adieu mit Wucht: Timo Handschuh hat am Dienstag mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm seinen Abschied zelebriert. Zuerst gab es Bruckners Sinfonie Nr. 6, dann regnete es im Congress-Centrum Blumen für den scheidenden Ulmer Generalmusikdirektor. Und obendrein erklang für ihn ein eigener Lobgesang – im symphonischen Konzert. Ein mehr als würdiges Finale für Handschuhs Ulmer Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen