Ein Literarisches Quartett für Ulm? Büchertalk bei "Kultur auf den Stufen"

Plus Radio FreeFM organisiert mit der Stadtbibliothek Ulm eine Literaturrunde. Durchaus mit Hitze diskutieren Experten wie Ímran Ayata und Edith Ehrhardt.

Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie sehen das Zweite Deutsche Fernsehen, es folgt das Literarische Quartett. Marcel Reich-Ranicki holt aus zum zischelnden Verriss, Sigrid Löffler gibt Konter, und der nette Herr Karasek feuert ein Witzchen zur Deeskalation ab. Nun gut - die Zeiten sind vergangen, so lief es natürlich nicht am Freitagabend vor der Ulmer Stadtbibliothek. Aber hier haben vier Autoren und Literaturkenner aus der Region tatsächlich im Quartett ums gute Buch debattiert. Vier Bücher, mehr als vier Meinungen: Ein amüsanter Abend, der sich sehen und hören lassen konnte. Moderiert von Martin Gaiser und live übertragen im Radio.