Ulm

vor 20 Min.

Ein Livepainting für die Demokratie - zum Denktagebuch der Hannah Arendt

Marianne Hollensteins während der Lesung entstandene Folienbilder erinnern einerseits an Schrift, andererseits an die Aufzeichnung von Herzschlägen in einem Elektrokardiogramm.

Plus Zum Jubiläum "75 Jahre Demokratie in Ulm" liest Katharina Weithaler aus dem "Denktagebuch" der Philosophin Hannah Arendt - und Marianne Hollstein malt dazu.

Von Dagmar Hub

Einlass nur in Kleingruppen: Für Pandemie-Zeiten außergewöhnlich viel Publikum kam zur Livepainting-Performance im Ulmer Atelier der Künstlerin Marianne Hollenstein, das im Rahmen des Jubiläums "75 Jahre Demokratie in Ulm" stattfand. Marianne Hollenstein schuf dabei Bilder auf Folien - begleitet von sphärischen Liveklängen im Hintergrund und den gelesenen Sätzen aus dem von 1950 bis Anfang der 70er-Jahre in deutscher und später auch in englischer Sprache handschriftlich geführten "Denktagebuch" der 1975 verstorbenen jüdischen existenzphilosophischen Theoretikerin und Publizistin Hannah Arendt.

