Ulm

vor 31 Min.

Ein Poet bringt das Publikum zum Staunen: Walle Sayer bei der Literaturwoche Donau

Die Literaturwoche in Ulm hieß den Lyriker Walle Sayer (links) und den Verleger Hubert Klöpfer willkommen. Statt in der Wilhelmsburg wegen schlechten Wetters bei der Museumsgesellschaft.

Plus Walle Sayer ist Sprachkünstler - das beweist er in Ulm bei der Literaturwoche Donau. Herbert Klöpfer erzählt dazu aus dem Leben eines Lyrik-Verlegers.

Von Stefan Kümmritz

Walle Sayer zuzuhören, ist ein echter Genuss – sozusagen ein Gedicht. Dabei verbreitet er doch "nur" Lyrik, die von so vielen Menschen missachtete Lyrik. Auch sein Verleger Hubert Klöpfer sagt: "Für einen Verlag ist es ein großes Wagnis, Lyrik herauszubringen. Die verkauft sich nicht. Aber uns ist es auch dank Sponsoren und Stiftungen immer gelungen, dass wir es kostendeckend hinbekommen haben." Was auch an Walle Sayer liegt, dessen lyrische Ergüsse sich so sehr von "herkömmlichen" Gedichten unterscheiden, dass er von Insidern als Sprachkünstler bezeichnet wird. Von der Richtigkeit dieser Titulierung konnten sich am Sonntag die wenigen Besucher im Saal der Ulmer Museumsgesellschaft – aufgrund des schlechten Wetters war die Veranstaltung im Rahmen der Literaturwoche Donau von der Wilhelmsburg kurzfristig dorthin verlegt worden – ein wunderbares Bild machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen