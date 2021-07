Ein Schwörmontag der Rekorde liegt hinter Ulm

Die zweite Ausgabe des höchsten Ulmer Feiertags unter Pandemiebedingungen erreicht nicht gekannte Tiefstwerte.

Wer am Schwörmontag in der Ulmer Friedrichsau unterwegs war, hatte durchaus viele feiernde Menschen gesehen. Aus vielerlei Gründen war der Nabada-lose Feiertag dann aber doch ein ganz normaler Montag.

Polizei hat in Ulm am Schwörmontag kaum etwas zu tun

Der Pressesprecher der Polizei Ulm kramt lange in den schriftlichen Hinterlassenschaften der Nachtschicht des Schwörmontags, um überhaupt ein Vergehen zu finden. Eine Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten ist dann das Gravierendste, was Joachim Schulz findet. Und dann gab es noch einige Ermahnungen wegen Ruhestörung. Ob diese den teilweise mächtigen rollenden Musikanlagen geschuldet sind, die am Schwörmontag am Abend insbesondere das Gelände des ehemaligen Bärenzwingers beschallten, sei aus den Aufzeichnungen der Beamten nicht zu entnehmen. Gemeldete Fälle von Körperverletzung: null. Verstöße gegen die Sperrstundenregelung? Fehlanzeige.

"Es war weniger los als einem normalen Wochenende, es war weniger Besucheraufkommen", sagt Schulz. "Aus unserer Sicht ist es unscheinbar verlaufen."

Auch der Schwörmontag im vergangenen Jahr war ruhig, doch selbst 2020 hatten es die Beamten mit einer Schlägerei zu tun. Eine Unsicherheit ob dieser ruhigen Bilanz gebe es allerdings noch: Womöglich meldeten Kollegen der Nachtschicht bei Dienstbeginn Vorfälle nach.

Nach der Party im eher kleinen Rahmen blieb in Ulm vergleichsweise wenig Müll zurück. Foto: Alexander Kaya

So wenig Müll wie wohl noch nie in Ulm

Auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) hatten vergleichsweise wenig zu tun, wie Roland Bock, der zuständige Sachgebietsleiter, sagt. Von 5.30 bis 7 Uhr am Morgen befreiten seine Mitarbeiter mit der Hilfe von vier Kehrmaschinen und drei Fahrzeugen die Stadt von 2,5 Tonnen Müll. An normalen Schwörmontagen fallen in Ulm 16 bis 20 Tonnen Müll an.

