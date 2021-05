Ulm

vor 54 Min.

Ein Streifzug in Bildern: Unterwegs auf Sophie Scholls Spuren in Ulm

Sechs Jahre lang lebte die Familie Scholl in der Olgastraße 139 in Ulm.

Plus In Ulm begann Sophie Scholls Abkehr vom Nationalsozialismus, in Ulm erinnern viele Orte an die Widerstandskämpferin und ihre Familie. Ein Streifzug in Bildern.

Von Sebastian Mayr

Zehn Jahre lang lebte Sophie Scholl in Ulm. Sie, ihre Familie und ihre Freunde haben Spuren in der Stadt hinterlassen. Manche Orte gibt es noch heute, andere sind zerstört und wieder andere sind erst nach dem Tod der Geschwister entstanden. Ein Streifzug.

Themen folgen