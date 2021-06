Ulm

12:30 Uhr

Ein Tanz mit der Natur: Livestream "Fauna Natura" aus dem Ulmer Roxy

Der israelische Choreograf Yotam Peled präsentiert im Ulmer Roxy sein Projekt "Fauna Futura". Dabei verschmilzt Tanz mit Zukunft, Landschaft und Natur.

Von Dagmar Hub

Am 13. Juni ist Premiere - wenn auch noch nicht ganz feststeht, in welcher Form, ob als Livestream oder sogar vor Publikum, falls die Inzidenzzahlen das zulassen: Die Choreografie "Fauna Futura", entwickelt mit und getanzt vom fünfköpfigen Ensemble The Free Radicals, ist die zweite Produktion des Roxy-Tanzlabors Research Lab. Yotam Peled, geboren 1989 im Norden von Israel und aufgewachsen in einem Kibbuz in der Nähe von Tel Aviv, ist einer der vier "Choreographer in Residence", denen das Roxy in diesem Jahr die Möglichkeit gibt, unter optimalen Bedingungen ihre Ideen eines Tanztheaterstückes auszuarbeiten. Yotam Peled schickt fünf Tänzerinnen auf eine Reise durch die Existenz, als Fauna einer Zukunft, hingegeben, selbstvergessen, verschmolzen mit der Landschaft und der Natur.

