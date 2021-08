Ein Tanz zur Musik von David Bowie: Offene Probe des "ChoreoLab" im Ulmer Roxy

Eine offene Tanzprobe findet am Freitag, 6. August, im Ulmer Roxy statt. Es ist eine Kostprobe der Produktion "Higher!" der Choreografin Smadar Goshen.

Eine offene Tanzprobe findet am Freitag, 6. August, ab 17 Uhr im Ulmer Roxy statt. Dabei ist ein Auszug aus der "ChoreoLab"-Produktion "Higher!" mit der Choreografin Smadar Goshen zu erleben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich unter anmeldung@roxy.ulm.de. Für den Besuch der Probe ist der Nachweis einer vollständigen Impfung, der Genesung oder ein tagesaktueller negativer Test notwendig.

"ChoreoLab" im Ulmer Roxy

Mit den offenen Proben möchte das Roxy einen Raum für den Diskurs zwischen Publikum und Künstlerinnen und Künstlern schaffen. Tanzinteressierte haben hier die Möglichkeit, Einblicke in den choreografischen Prozess zu erhalten, ihre Eindrücke zu teilen und Fragen zur Choreografie oder Aufführung zu stellen. Jede offene Probe des "ChoreoLabs" wird von einem anderen Choreographen geleitet – am kommenden Freitag wird dies die Choreografin Smadar Goshen sein, die ihr Stück "I looked but I didn’t see God" mit Musik von David Bowie vorstellt. (AZ)