Ein Wochenende mit zwei Band-Konzerten im Ulmer Roxy-Soundgarten

Zwei Bands treten an diesem Wochenende, 7. und 8. August, im Biergarten des Ulmer Roxy auf: Takeshi's Cashew und "Fabian Simon & The Moon Machine".

Zwei Konzerte kündigt das Ulmer Roxy für dieses Wochenende an. Die Band Takeshi's Cashew tritt am Samstag, 7. August, 20 Uhr, im Soundgarten des Ulmer Roxy auf. Takeshi's Cashew sind eine neu gegründete Psych-Funk-Gruppe, die die Grenzen der Clubkultur, Weltmusik und 70er-Jahre-Psychedelik ausloten wollen. Aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen kommend, kreieren sie eine bunte Verschmelzung ihrer Genres mit Club-Beats.

Zwei Bands spielen im Ulmer Roxy auf

"Fabian Simon & The Moon Machine" spielen am Sonntag, 8. August, 20 Uhr, im Soundgarten. Das Trio um Fabian Simon nennt seinen Stil augenzwinkernd "utopistischen Kraut-Folk": Sie basteln an einer Melange aus 60er-Jahre-Rausch, klassischer Kammermusik und dem Songwritertum von Nick Drake bis Syd Barrett.

Soundgarten-Programm vor dem Roxy

Bei beiden Konzerten ist der Eintritt frei, der Soundgarten öffnet jeweils um 17 Uhr. Bei Schlechtwetter finden die Konzerte in der Roxy-Werkhalle mit Eintritt statt. Das Roxy informiert aktuell auf der Homepage www.roxy.ulm.de. (AZ)