Ein erstes Fazit: So kommt Ulms erste Hochschule für Kinder an

Plus Die Ulmer Kinderhochschule kommt offenbar nicht allein bei Eltern gut an. Da kann es auch mal passieren, dass ein Frosch unter dem Röntgengerät landet.

Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Ulmer Kinder-Hochschule gegründet, bei der die Volkshochschule (Vh) und die Familien-Bildungsstätte (FBS) federführend sind. Am 5. Dezember 2020 gab es die erste Veranstaltung für wissbegierige Kinder von acht bis zwölf Jahren, die letzte ging am 15. Mai über die Bühne. Nun haben Mitwirkende im Garten der Familien-Bildungsstätte über ihre Erfahrungen berichtet.