Ein neues Konzept für die Ulmer Paradekonzerte?

Die beiden Vorsitzenden der Traditionsreihe Ulmer Paradekonzerte ziehen sich zurück. Nachfolger sind nicht in Sicht, doch eine andere Lösung scheint denkbar.

Eigentlich hätte nach einem Vierteljahrhundert Schluss sein sollen. Doch die Corona-Pandemie fuhr den Machern der Ulmer Paradekonzerte in die Parade. Nun hoffen Gerhard Bühler und Helga Malischewski, die eigentlich für 2020 geplanten Konzerthöhepunkte im August 2021 nachholen zu können, bevor sie sich aus dem Vereinsvorstand zurückziehen. Und danach? Die traditionsreiche Reihe könnte künftig völlig neu organisiert werden.