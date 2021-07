Ulm

Einbruch in Firma in Ulm: Schränke und Arbeitsplätze durchwühlt

In eine Firma in Ulm ist eingebrochen worden.

In der Nacht kam es zu einem Einbruch in eine Firma in Ulm. Über ein Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

In eine Firma in Ulm ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Ob dabei Beute gemacht wurde, ist noch unklar. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. In den Nachtstunden begab sich demnach der Unbekannte auf das Firmengelände in der Engelbergstraße. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlte der Unbekannte Schränke und Arbeitsplätze und brach die Tür zu einem weiteren Büroraum auf. Unerkannt konnte der Einbrecher wieder flüchten. Ob er Beute machte, bedarf weiterer Ermittlungen, so die Polizei. (AZ)

