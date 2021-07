Eine 100-Jährige verleiht der Schwörfeier den besonderen Schwung

Plus Ann Dorzback ist vor 82 Jahren vor den Nazis aus Ulm geflohen. Bei der Schwörfeier bekommt sie die Bürgermedaille und gibt den Menschen etwas auf den Weg.

Wie könnte es anders sein? Eineinhalb Corona-Jahre lang ist so viel auf Videokonferenzen und digitale Übertragungen verlegt worden. Nun, bei der Schwörfeier, ist der bewegendste Moment auf einer Leinwand zu sehen. Ann Dorzback ist 1939 mit ihrer Familie vor den Nazis aus Ulm geflohen, vor ein paar Wochen ist die Frau 100 Jahre alt geworden. Nun wird sie mit der Ulmer Bürgermedaille geehrt und gibt den Bürgerinnen und Bürgern ihrer Heimatstadt etwas auf den Weg, das der recht gedämpften Schwörfeier Schwung verleiht.