Eine Gasse in Ulm zu Ehren von Freddie Mercury?

Vor 30 Jahren starb Freddie Mercury. In München verbrachte die Rock-Ikone in den 1980ern viel Zeit und unternahm Ausflüge nach Ulm.

Plus Eine Gasse für den „queeren“ Queen-Sänger? In den 80ern feierte Freddie Mercury wilde Partys in Ulm. Daran soll nun erinnert werden.

Von Johannes Rauneker

Freddie Mercury, Rockstar und Frontman von „Queen“, soll in Ulm eine eigene Gasse bekommen. Das ist zumindest das Ansinnen von Christian Greifendorf, einem Künstler aus Ulm, der eine entsprechende Petition auf dem Portal openpetition.de gestartet hat.

