Eine Stadt wird kleiner: Ist der Ulm-Boom vorbei?

Plus War’s das mit Wachstum? Die Stadt Ulm schrumpft nach Jahren des Wachstums, Stagnation ist denkbar, die Gründe dafür sind bekannt. Das Umland profitiert hingegen.

Sind die fetten Jahre für Ulm vorbei? Die Einwohnerzahl kannte in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: nach oben. Im Jahr 1985 lebten 100.000 Menschen in der Stadt, im Jahr 2000 waren es 115.000. Und nun ist sogar die Marke von 130.000 zum Greifen nahe. Jetzt aber hat das Statistische Landesamt festgestellt: Die Stadt schrumpft. Und das entgegen der Prognose. Die Statistiker sehen keinen Aufwärtstrend.