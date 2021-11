Ulm

vor 19 Min.

Eisig, herzig, zauberhaft: "Die Schneekönigin" am Theater Ulm

Am Theater Ulm pflügt die Schneekönigin (Anna Oussankina) mit dem Schlitten heran. Sie verschleppt den staunenden Jungen Kay (Jan Walter) mit in ihr Reich aus Eis und spannt dafür ein drolliges Rentier (Ferdinand Reitenspies) vor.

Plus Hans Christian Andersens "Die Schneekönigin" versprüht am Theater Ulm viel Charme, auch wenn die Aufführung des Weihnachtsmärchens unter Corona-Bedingungen stattfindet.

Von Veronika Lintner

So viel Lachen und Gewusel war lange nicht: Kleine Menschen, wintergerecht verpackt, strömen in Grüppchen und Schlangen in das Theater Ulm. Mit ihren Schulklassen sind sie angereist, um hier einen vorvorweihnachtlichen Märchenzauber zu erleben. Andersens "Die Schneekönigin" ist das traditionelle Wintermärchen in dieser Ulmer Spielzeit. Klassen aus vier Schulen der Region nehmen bei der Premiere Platz in zugeordneten Reihen - alle Kinder tragen wie ihre Lehrkräfte Maske. Und gerade bei diesem Anblick kommen unweigerlich Fragen auf: Wie unbeschwert lässt sich dieses Erlebnis in diesem Jahr genießen? Die Inzidenzkurven steigen steil, über die Anzahl von "G" mit oder ohne Plus debattiert ganz Deutschland und in Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch "Alarmstufe". Auch das Theater Ulm muss sich streng an Vorgaben halten. Die Umstände bleiben kompliziert - dabei hat diese Inszenierung das Potenzial, fast jedermann in eine fantastische Welt mitzureißen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen