Ekliger Polizeieinsatz in Ulm: Mann verteilt seinen Kot im Treppenhaus

Nur mit Unterhose und Schuhen bekleidet trifft eine Anwohnerin den 26-Jähriger in Ulm an. Doch das war für die Polizisten "weniger das Problem".

Beamte des Ulmer Polizeireviers Mitte haben am frühen Samstagmorgen einen besonderen Zeitgenossen in Gewahrsam nehmen müssen. Der 26-jährige Mann war gegen 4 Uhr von einer Anwohnerin in der Bachstraße festgestellt worden. Dass der Angetrunkene nur mit Unterhose und Schuhen bekleidet war, sei laut Polizei "weniger das Problem" gewesen.

Vielmehr habe der Mann beschlossen, im Fahrstuhl seine Notdurft zu verrichten. Anschließend soll er den Kot im Treppenhaus verteilt haben.

Den Verbleib seiner restlichen Kleidung konnte der Mann der Polizei nicht erklären. Ein Alkoholtest soll einen Wert um die 2,5 Promille ergeben haben.

Der Mann wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen und durfte, so schreibt es in die Polizei in einer Mitteilung, "in einer Zelle seiner Nüchternheit entgegensehen". (AZ)