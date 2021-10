Mauern und Wände von Friedhof, Schule und Supermarkt besprüht

Die Polizei sucht Unbekannte, die Mauern in Thalfingen und Ulm verunstaltet haben. Warum solche Aktionen teuer werden können.

In der vergangenen Woche sind Polizeiangaben zufolge Mauern am Thalfinger Friedhof und das Gebäude eines Discounters in der Industriestraße mit Farbe besprüht worden. Zeugen der mutwilligen Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden.

Polizei ermittelt in Ulm und Elchingen

Auch in Ulm haben Unbekannte ein Gebäude verunstaltet. Laut Polizei wurde eine Schule in der Wagnerstraße in der Zeit zwischen Samstag und Montag mit schwarzer Farbe besprüht. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/1883812) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Sprayerinnen und Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer beispielsweise im Alter von 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt werde, laufe Gefahr, bis zum 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. (AZ)

Lesen Sie dazu auch